Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 13'üncü hafta maçında İstanbul'da Rams Başakşehir'e konuk olacak. Bordo mavili ekip, kazanarak 2 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin zorlu maçta sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Trabzonspor'da kalede Andre Onana görev alacak. Savunmanın sağında Wagner Pina, solunda Mustafa Eskihellaç forma giyecek. Stoper hattında takımla çalışmalara başlayan Arseniy Batagov ile Rayyan Baniya'nın olması bekleniyor.

Merkezde Tim Jabol Folcarelli ile Christ Oulai ikilisi görev yapacak. Bu oyuncuların önünde ise Felipe Augusto olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke, hücum hattının solunda Ernest Muçi veya Kazeem Olaigbe'ye şans verecek. Sağ kanatta Oleksandr Zubkov görev alacak. Bordo mavililerin ileri ucunda ise Paul Onuachu forma giyecek.