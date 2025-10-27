İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Fatih Tekke ile ilkin peşinde! Trabzonspor'da hedef derbi galibiyeti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almak için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

27 Ekim 2025 Pazartesi 11:55
Fatih Tekke ile ilkin peşinde! Trabzonspor'da hedef derbi galibiyeti
Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

FATİH TEKKE DÖNEMİNDEKİ 3 YENİLGİSİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a kendi evinde 2-0 yenildi.

GALATASARAY İLE 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü.

