23 Mart 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:54

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Fatih "Sultan" Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke"

FATİH TEKKE KASIMPAŞA YOLUNDA

Fatih Tekke'nin, Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'dan transfer teklifi aldığı ve lacivert beyazlı kulüple görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.