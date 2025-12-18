Fatih Tekke: Kabul edilebilir değil

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "İlk yarı için Alanyaspor'u kutlamak lazım. Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor. Beşiktaş maçı sonrası bu maçın zor geçeceğini maç başında da söylemiştim. Bugün de beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Şunun da farkına varmalıyız ki önümüzde Başakşehir maçı var ve diğer iki rakibin birbiriyle oynayacağı bir karşılaşma bulunuyor. Bu nedenle bu sonuç bizim için hiç iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, "İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun her anlamda hâkimi bizdik, kazanabilirdik. Fırsatlar da bulduk. Rakibin yakaladığı bir pozisyon vardı; kalecimiz Onur'u tebrik ediyorum, karşı karşıya çok önemli bir kurtarış yaptı" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Fatih Tekke, "Alanyaspor ilk yarıda oyunun neredeyse tamamını bozdu. Bu benim açımdan kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu duyguyla ve bu şekilde bir planlama yapmamıştık. Pazartesi bir maçımız var ve sakatlıklarımız bulunuyor. Bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Arka arkaya çok fazla sakatlık yaşadık. Allah'a şükür, bugün yeni bir sakatlık vermedik. Maça dair en olumlu taraf da bu" açıklamasını yaptı.