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Spor

Fatih Tekke: Karşımızda güçlü bir kadro var

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Karşımızda güçlü bir kadro var
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupadaki Galatasaray finali öncesi konuştu.

Fatih Tekke, "Önce gruptan çıktığımızda ben yoktum. Önceki hocalarımızla teşekkür etmek lazım. Hak ettiğimiz şekilde finaldeyiz. Özellikle taraftarımızı yıl içerisinde üzdük. Bu bir fırsat. Avrupa kupalarına katılmak bizim için çok değerli. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Karşımızda güçlü bir kadro var. Hepimiz çok istiyoruz. Umarım istediğimiz şekilde geçer ve kupayı taraftarımıza armağan ederiz. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Finalin lig maçından farklı olacağını söyleyen genç teknik adam, "Bugünkü maç ligden biraz daha farklı. Tek maç, top ayağımızdayken daha iyi oynayabileceğimiz en güçlü kadro ile çıktık. 90 dakikada maçı bitirmemiz ve savunmada hata yapmamalıyız. Kolay bir maç bizi beklemiyor. Bugün çok iyi oynamalıyız. İsteğimizde sorun yok ama çok iyi oynamalıyız. Topa daha fazla sahip olmalıyız. Savunmada da ilk maçtaki gibi aynı konsantrasyonla devam etmeliyiz. Zor bir maç ama biz kupayı çok istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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