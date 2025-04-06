Fatih Tekke: Kazanmak için geldik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un son dönemdeki maçlarına dair değerlendirmelerini yaparken, takımın karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Tekke, "Zor bir maç oynadık. Geldikten sonra oynadığımız 3 maç da zor geçti. Kupa maçında çok yorulduk. Cezalılarımız sakatlarımız var. Tony'nin iyileşmesi güzel. Savic'in oynama isteği, yüzde yüz olmamasına rağmen güzel." dedi.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Pozitif şeyler oluyor. Top bizdeyken doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takım savunmasında bazı problemlerimiz var. Aşırı tekrar ve çalışmaya ihtiyaç var. Hangi durum ve koşullar olursa olsun, bu iki büyük camianın maçları zor oluyor. Bizim normalleşmemiz, puanlar için mücadele etmemiz lazım. Kupa finali, kupa hayalimiz, hedefimiz var. Buraya da ne olursa olsun kazanmak için geldik."

"HAK EDEN KAZANIR"

Takımının hazırlık süreçleri ve oyuncu durumları hakkında detaylı bir değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Cham'ın sakatlığı vardı, bizle değil. Bence takımımızın, şunu söylemem lazım, prensibim bu, özellikle antrenmanda iyi oynarsanız maçta iyi oynarsınız prensibini benimsiyorum. Hepsi antrenmanda iyi çalışıyor. Bazen taktiksel, bugün biraz daha dinlenik oyuncu, baskı yapacaksak hızıyla ilgili bazı planlarımız var, ona göre oyuncu tercihleri. Herkes maça hazır. Umarım hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.

"KOLAY İŞLER DEĞİL"

47 yaşındaki teknik adam son olarak, "Fenerbahçe, 15 maçtır oynamadığı 4'lü formasyonla çıkıyor. Buna da çalıştık, hazırız ama beklemiyorduk açıkçası. Ne olursa olsun, taktiksek formasyonlar, performanslar oyunu değiştirecek çok parametre var. Trabzonspor taraftarının görmek istediği inat, pes etmeyen, bu forma ve taraftarı için mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir durum görmek istiyor. Bunlar kolay işler değil. Oyuncularımın genel hatlarıyla, her şeyiyle pozitif." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.