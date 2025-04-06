İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Tekke: Kazanmak için geldik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Kazanmak için geldik
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un son dönemdeki maçlarına dair değerlendirmelerini yaparken, takımın karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Tekke, "Zor bir maç oynadık. Geldikten sonra oynadığımız 3 maç da zor geçti. Kupa maçında çok yorulduk. Cezalılarımız sakatlarımız var. Tony'nin iyileşmesi güzel. Savic'in oynama isteği, yüzde yüz olmamasına rağmen güzel." dedi.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Pozitif şeyler oluyor. Top bizdeyken doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takım savunmasında bazı problemlerimiz var. Aşırı tekrar ve çalışmaya ihtiyaç var. Hangi durum ve koşullar olursa olsun, bu iki büyük camianın maçları zor oluyor. Bizim normalleşmemiz, puanlar için mücadele etmemiz lazım. Kupa finali, kupa hayalimiz, hedefimiz var. Buraya da ne olursa olsun kazanmak için geldik."

"HAK EDEN KAZANIR"

Takımının hazırlık süreçleri ve oyuncu durumları hakkında detaylı bir değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Cham'ın sakatlığı vardı, bizle değil. Bence takımımızın, şunu söylemem lazım, prensibim bu, özellikle antrenmanda iyi oynarsanız maçta iyi oynarsınız prensibini benimsiyorum. Hepsi antrenmanda iyi çalışıyor. Bazen taktiksel, bugün biraz daha dinlenik oyuncu, baskı yapacaksak hızıyla ilgili bazı planlarımız var, ona göre oyuncu tercihleri. Herkes maça hazır. Umarım hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.

"KOLAY İŞLER DEĞİL"

47 yaşındaki teknik adam son olarak, "Fenerbahçe, 15 maçtır oynamadığı 4'lü formasyonla çıkıyor. Buna da çalıştık, hazırız ama beklemiyorduk açıkçası. Ne olursa olsun, taktiksek formasyonlar, performanslar oyunu değiştirecek çok parametre var. Trabzonspor taraftarının görmek istediği inat, pes etmeyen, bu forma ve taraftarı için mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan bir durum görmek istiyor. Bunlar kolay işler değil. Oyuncularımın genel hatlarıyla, her şeyiyle pozitif." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.