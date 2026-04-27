Fatih Tekke: Kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Savic'in sakatlığı hakkında konuşan Tekke, "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Maç hakkındaki görüşlerini belirten 48 yaşındaki teknik adam "Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum. Belki dinlendirmem gerekiyor ama alternatif olmadığından dolayı Zubkov'da ciddi yük var. Felipe dinleniyor, Muçi taze kan, iyi maç geçirir. Buraya kadar iyi iş çıkardık. 4 maç var, Göztepe maçı var, Beşiktaş sonrasında kupa maçı var. Düşünmem, öncelemem gereken bazı şeyler olması gerekiyor. Bugün 3'ü garantileme şansımız var. Sonra 2, sonra 1'i. Bunların önüne kupayı geçirmemiz gerekiyor. Sağlam hangi kadroyla gideceğim onu merak ediyorum. Kazasız belasız inşallah bu maçı atlatırız."" dedi.

Kazanmak istediklerini söyleyen bordo-mavili takımın patronu "Konyaspor'un durumu, motivasyonundan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz. Öncelikli beklentim inşallah sakatlık ve kart olmaz." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor'un ligde daha iyi bir pozisyonda olması gerektiğini söyleyen tecrübeli isim,"Bu çocuklar daha fazlasını hak etti, çok çalışıyorlar. Karşılaştığımız durumlar vardı. Diğer takımlar bunları daha az yaşadı. Başakşehir maçı, zamana oynadığımız bir pozisyon var. Mustafa'nın iki elle itildiği bir pozisyon var. Yüzde 100 faul. 'Bir şey olmaz' dendi ve gol yedik, 2 puanımız gitti. Şimdi 2 puan daha üst tarafa yaklaşmış olsaydık biz, biraz daha farklı şeyler düşünebilirdik. Biz, oynamaya çalışan, çok fazla bağırmayan, oyun içinde kalmaya çalışan bir ekibiz. Bugün de beklentim bu." diyerek sözlerine son verdi.