Spor

Fatih Tekke: Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2025 Cumartesi 19:56
Fatih Tekke: Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

KADRO TERCİHİ

"Tercih değil. Savic sakatlandı, Edin'i kaybettik. Felipe ve Tim'den olumlu dönüş olmadı. Kadroya aldık mecbur. Oyunun son bölümünde risk almamız gerekirse ve oyuncu evet derse belki ama çok kullanmak istemiyoruz. Tim ve Felipe'yi sakat olarak söyleyebiliriz. Savic ve Edin yok, eksiğimiz çok. Cezalı genç oyuncularımız var. Birçok takımda oluyor. Evimizde oynuyoruz. Oynayan oyuncular, ellerinden geleni yapacaklar ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar gayet iyi geldik. Derbiyi, diğer maçları düşündüğümüzde kazanırsak çok büyük moral olacak."

"Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İsteğimiz, reaksiyonumuz iyi olmalı. Sabırlı olmalıyız. Duran top vermemeliyiz. Zor bir maç olacak ama baskı hızlarımız iyi olmalı, olmazsa sıkıntı çekeriz. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir Trabzonspor göstermek ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar verilen mücadele çok iyi. Bugün de bu bir şans. Karşımızdaki takımın hocasının yeni olması, oyun şablonlarının tam oturmamış olması bir şans. Yeni oyuncular için de şans. İnşallah kazanırız."

