İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke maç sonu konuştu: Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadık
Spor

Fatih Tekke maç sonu konuştu: Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından oyun olarak üstün tarafın kendileri olduğunu söyledi. Tekke, “Beraberliğe bile üzülürdüm” diyerek alınan sonucun kendilerini tatmin etmediğini vurguladı.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
Fatih Tekke maç sonu konuştu: Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadık
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR GECE OLDU"

"Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası.

"BERABERLİĞE BİLE ÜZÜLÜRDÜM"

"Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadık ama puan alamadık."

"Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var.""

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.