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Spor

Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Tekke, 'Oyundan ziyade oyuncu kalitesi bizi yendi diyebilirim.' dedi.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

"BİR TANESİ OLMALIYDI"

"Hemen hemen tüm oyuncularımın ayağına sağlık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynadık. Hemen hemen 90 dakika bu kadar geniş alanda savunma, bence çoğunda başarılı olduk. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla."

"ŞİMDİ KUPA FİNALİ VAR"

"Tam uyarı yapacağımız anda gol yedik. Top bizdeyken biraz daha oynayabilmeliydik. Bire birde, geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. İkinci topların bazıları bizde, bazıları onlardaydı. Maç, skor hariç beklediğim gibi gitti açıkçası. İlk bölümde golü bulmamız lazımdı. Çarşamba günü maçımız var şimdi."

"KUPAYI DÜŞÜNMELİYİZ"

"Enis'in iç yan bağında sanırım ciddi bir sakatlığı var. Geçmiş olsun ona da. Beklemediğimiz anda değişiklik oldu. Okay'ın değişikliği oldu. Zor bir maçtı, iyi çalıştık. Kupada ne yapabilirizi düşünmemiz lazım."

"MORALİMİZİ BOZDU AMA..."

"Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık. O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim. Şu anda güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşı, kupa almak için gideceğiz. Zor bir maç ama ne olacağı belli olmaz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi. Hepsine teşekkür ederim."

"SAVIC OYNAMAK İSTİYOR"

"Okay'ın durumunu bilmiyorum ama Savic oynamak istiyor. Umarım oynar. O da bize güç katacaktır. Oyuncularımın isteği ve arzusundan çok memnunum."

"OYUNCU KALİTESİ YENDİ"

"Oyundan ziyade oyuncu kalitesi bizi yendi diyebilirim."

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