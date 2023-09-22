Fatih Tekke: Oyunu kazandık ama puanı kazanamadık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun olarak kazandıklarını fakat puan olarak kaybettiklerini ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, takımının oyununun iyi olduğunu söyledi.

"DAHA SAKİN VE İŞ BİTİRİCİ OLMALIYIZ"

"Oyuncularımın performansından dolayı çok çok memnunum. 3. bölgede çok daha etkili olabilseydik, bu maçın hikayesi çok daha farklı olabilirdi. Gaziantep FK'yi tebrik ederim, 3 puan kazandı. Biz oyunu kazandık ama puanı kazanamadık. Bu bizim için önemli, 3 puan kaybettiğimizin için üzgünüz. Bu maçta ön taraftaki etkisizliğimizi oyuncu performansı üzerinde değerlendirmemiz gerekir. Organizasyonda hiçbir problem yok. Daha sakin ve iş bitirici olmak gerekiyor. Bunu da gole çevirmeniz gerekiyordu."