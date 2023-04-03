İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçın tamamında 3 puana çok daha yakın olan taraf bizdik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Rakibimize 3 puan verdiğimiz için üzgünüz. Maçın tamamında 3 puana çok daha yakın olan taraf bizdik. İlk yarıda bana göre çok ciddi hızlı hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında ön alan baskısı ile oynadık. Bunda da başarılı olduk. Korner dönüşü gol oldu. Kaçırılan pozisyonlar oldu. Üzgünüz ama oyuncularımın performansından oldukça memnunum. Çok yürekten oynadılar. Hafta içinde yaptığımız tüm şeyleri yapmaya çalıştılar. Golleri atmış olsaydık şu an çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bizim her maçımız zor. Karagümrük'ün bizi yenmesinde anormallik yok ama bu kadar iyi oynayarak yenildiğimiz için üzgünüz. Bunu unutup, haftaya Ankara'da oynayacağımız çok önemli bir maç var. Onlar da çok güçlü bir takım. İstanbulspor olarak sezon sonuna kadar hesabımız, 3-4 maç kazanabilirsek ligde inşallah kalabiliriz. Bunun için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İşimiz kolay değil. Bu oyun umarım devam eder." diye konuştu.