Fatih Tekke: Rizespor puanı hak etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Maçın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ OLSUN MORALİMİ DÜZELTTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Oyuncularımı tebrik etmek isterim. Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygusu biraz olsun moralimi düzeltti. Tekrar Orhan ağabeye Allah rahmet eylesin. 3 puanı hediye ediyoruz. Trabzonspor ailesine armağan olsun." dedi.

"O DUYGUYU OLUŞTURABİLMEK ÖNEMLİ"

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli." ifadelerini kullandı.

"SAKATLANMADAN BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

Önemli olanın galip ayrılmak olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "4 gün sonra bir maç daha var. O da zor olacak. Sakatlanmadan bitirmek önemliydi. Maçın en önemli sonucuna baktığımızda kolay ifade edilen ama kolay yaşanmayan zor geçen süreçte burada galip ayrılmaktı" dedi.

"BU ACIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Son olarak bir kez daha Orhan Kaynak'ı anan Tekke, "Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak." sözlerini sarf etti.

Bu yolu sonuna kadar devam ettirmek zorunda olduklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar oynadığımız tüm maçlar kupalar dahil hepsi kolay, arkaya yaslanıp çok rahat kazandığımız bir maç var diyemem. Ligde her takım için kolay maç yok. O yüzden iş zor. Bizim de şöyle bir durumumuz var. 4 oyuncumuz sarı kart sınırında bugün çok şükür kart görmeden bitirdik, sakatlık da olmadı. Ama Batagov'un yokluğu bizim için oyun kurulumlarımızda bizi zorlayacak, bugün de gördük bunu çok net. Dolayısıyla sakatlıktan çıkan oyuncular var, durumu yüzde yüz olmayan oyuncular var, 90 dakika bile oynasa fark etmez. Durum bu. "

ikas Eyüpspor ile oynayacakları maça değinen Tekke, "Çarşamba günü dinamik bir takımla karşılaşacağız. Herkesi zorlayan bir takım. En zor maçlar bu tip maçlardır. Hep vurgu yaptığım şey bu, oyun oynamaya çalışan bir takım var. Bizim de yaşadığımız şeyler var. Bunu yok saymadan hayatımıza devam edemeyiz. Bu duyguyla, bu üzüntüyle elimizden gelen, şu ana kadar yaptığımızın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızı da söyleyebilirim. Daha iyi olabilir miydi? Evet, birçok şey söylenebilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Hedef olarak çarşamba günkü maçı inşallah kazanırsak bizim için çok çok iyi olacak." şeklinde konuştu.

Tekke, sonrasında çok daha zor bir periyotlarının bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu periyotta biz maç maç gitmek zorundayız. Yoksa kazandığınızda kimseyi takip etmenize gerek yok. Kazandığınızda problem yok. Allah'a şükür böyle devam ediyoruz. Biz her maça tüm bu koşullarla beraber elimizdekilerle beraber kazanmak için ne yapabiliriz onu düşünüyoruz, onu düşüneceğiz. Günün sonunda ne olacak, kolay değil. Her maç zor geçiyor. Dün yaşananları gördünüz, maçlar çok zor geçiyor. Düşme hattının düşme hattının puan skalası birbirine çok yakın. Kimse kimseye kolay kolay maç bırakacak durumda değil. Bugün de yaşadığımız hemen hemen aynı şeyler. Çok zor 3 puan kazandık. Burada Rizespor'u, Recep hocayı, ekibini ve oyuncularını tebrik etmek lazım. Biz maç maç gitmek zorundayız."

Ligde geride kalan hedefle ilgili soruyu cevaplayan Tekke, şöyle konuştu:

"1 ile 4 arasındaki bu hedef bizde sonuna kadar devam ediyor. Ama rakiplerimize baktığımız zaman Avrupa'nın en iyi kadrosuna sahip takımlar var. Az önce de ifade ettim, ligde bir takımın maçı biraz kolay geçiyorsa, o takım yarıştığımız takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz çıktığımız yolda hedef olarak takıma değer katma, oyuncuların değerini artırma ve bu arada yarışın içerisinde kalabilmeyi amaçlıyoruz. Bunu sürdürebilmek herkesin isteği, bizim de isteğimiz ama öyle kolay gözükmüyor. Çünkü her şey ortada. Kadrolarımız ortada, gücümüz ortada. Biz elimizden geldiğince bütün o mücadeleyi veriyoruz, bu yeni değil. Şu andan itibaren başka bir motivasyonum yok. Ben başladığım gün '1 ve 4.' dedim. Buna insanlar kızabilirler de ama 1 ve 4 arası Trabzonspor'un bu sene yapmış olduğu yolculukta bence çok değerli. Bunu da inşallah kazandığımızda Trabzonspor yangını sönmüş, temelleri bir nebze atılmış bir hale gelecek. Ümidimiz, tek çabamız bu."