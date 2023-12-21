İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,135
  • EURO
    32,2553
  • ALTIN
    1916.25
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Tekke: Sadece 3 puan kazandık

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi. Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getiren Tekke, 'Sadece 3 puan kazandık evet ama öne doğru yaptığımız savunmada başarılı olduk. Birkaç ikinci topta başarısızdık. Genel hatlarıyla enerjiden memnunum.' dedi.

21 Aralık 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Sadece 3 puan kazandık
ABONE OL

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçı sonrası açıklama yaptı.

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir enerjiyle oynadık. İlk yarı tam istediğimiz gibiydi. Oyunun büyük bölümünde gayet iyi oynamaya çalıştık. Yediğimiz gol, konuşulacak bir gol. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Neticesinde 1-0 oldu ama bırakmadık. Ön alan baskımız iyiydi. Bazen delindiğimiz anlar oldu, pozisyon verdik onlarda ama çok fazla değil. İkinci yarı, beklediğimin dışında başladı. Beşiktaş'ın baskısı vardı. Geçişten iki gol bulduk. Beşiktaş takımı, ne olursa olsun 3-1 ile 3 puan almak önemliydi. Giren oyuncular çok ciddi enerji koydular." dedi.

"SADECE 3 PUAN KAZANDIK"

Fatih Tekke, "Sadece 3 puan kazandık evet ama öne doğru yaptığımız savunmada başarılı olduk. Birkaç ikinci topta başarısızdık. Genel hatlarıyla enerjiden memnunum. İkinci yarının 3'te 2'sinden memnun değilim. Moral motivasyon açısından önemli 3 puandı. Pazartesi günü evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Umarım bundan daha fazla enerji koyarız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Sadece 3 puan aldık, arada farklar çok yok ama abartmaya gerek yok." açıklamasını yaptı.

Fatih Tekke ayrıca, "İyi hazırlandık. Oyuncuların performansı, isteği, beraber hareket etmesi önemli. Bugün biraz takımım sertleşti ama yeterli değil. Oyuncularımın potansiyeli yüksek. Galibiyetten sonra olumlu şeyler konuşulur ama olumsuz taraflar da var. Normalleşmeye girdik ama bu bir süreç işi. Oyuncunun hocasını, hocanın oyuncusunu tanıması... Birçok parametre var. Sadece içerideki Gaziantep maçı çok iyi oynadık, puan alamadık. Beklediğim sonuçlar devam ediyor. Bugün böyle bir sonuç beklemiyordum ama puan ve puanlar için oynama cesareti gösterecektik, gösterdik. Ben oyuncularıma devamlı 'Kazanınca siz kazanacaksınız, kaybedince ben kaybedeceğim.' diyorum. İnanınca her şey mümkün. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar iyi futbolcu. 3 puanı kazandık. Uzatmaya gerek yok. Gerçi çok uzattım. Şimdi önümüzde pazartesi günü çok önemli bir maç var. Kazanınca bu maç değerli olacak. Hemen çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.