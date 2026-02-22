Fatih Tekke: Seri yapabileceğimiz bir dönem

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"SERİ YAPABİLECEĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

"Zor bir maç, zor bir deplasman. Bizim için seri yapabileceğimiz bir dönem. Dolayısıyla çok önemli bir maç. Galip gelmek için buradayız. Her maç zor oluyor, kolay olmuyor. Gaziantep FK ile ilk yarıdaki maç da zordu. Bire bir baskılarla oynamışlardı bize karşı. Bugün de yine öyle olabilir. Buna karşılık vermemiz lazım. Buna göre çalıştık. Sadece bir şekil değil, bir iki şekil çalıştık ama her şeyden önemlisi duygu. Taktik konumlanmalar, baskı şekillerimiz, bekleme şekillerimiz hepsi çok net ama bunların çok değerli olabilmesi için o duyguyu katabilmemiz lazım. Trabzonspor büyük kulüp, dolayısıyla bizle oynayan her kulüp bize karşı farklı motivasyonla oynuyorlar. Bu da önemli bir şey, bunu da yok sayamayız ama biz her halimizle hazırız."

"SAHADA ÜÇ STOPER GÖZÜKÜYOR AMA BİZ ÇALIŞTIĞIMIZI UMUYORUZ"

"Bugün sahada üç stoperiniz olacak. Onlardan nasıl bir oyun bekliyorsunuz?" sorusunu "Evet sahada üç stoper gözüküyor ama biz çalıştığımızı umuyoruz, bakalım neler olacak? İnşallah iyi bir maç olur." diyerek yanıtladı.