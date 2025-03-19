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Spor

Fatih Tekke Süper Lig'de hedefi belirledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni hedefler için öncelikle kaostan çıkmaları gerektiğini söyledi.

IHA19 Mart 2025 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Fatih Tekke Süper Lig'de hedefi belirledi
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Genç'in, Fatih Tekke'nin odasında şampiyon kadroların asılı fotoğraflara bakarak, "Bunların yanına kaç tane yazacağız. 9-10-11" sözleri üzerine Tekke, "Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım. Önce kaostan kendimizi bir kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Metin Genç, Fatih Tekke ile uzun bir start verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni bir başlangıç önemli bir proje. Taraftarın sabırsızlığını anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Fatih Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi ve Ahmet Metin Genç'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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