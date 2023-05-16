İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,72
  • EURO
    21,4377
  • ALTIN
    1260.94
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz maçı kazanmak için yeterli olmadı
Spor

Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz maçı kazanmak için yeterli olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olan İstanbulspor'un deneyimli teknik direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA16 Mayıs 2023 Salı 23:26 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz maçı kazanmak için yeterli olmadı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettikleri lider Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle 1 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ekip arasındaki kalite ve tecrübe farkına dikkati çeken Tekke, "Yorulduğumuz bir maç oldu. 90 dakika boyunca ön alan baskısında başarılıydık. Top bizdeyken tecrübeden dolayı başarılı olamadık. Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı. Ancak bana göre top bizdeyken, kazanılmış topları doğru, antrenmanda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. Oyuncularımdan, mücadelelerinden çok memnunum ancak tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı." diye konuştu.

Fatih Tekke, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Cumartesi günü çok çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımı da kutlarım. Umarım sonraki hafta bu sahada Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.