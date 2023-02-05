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Spor

Fatih Tekke: Topu rakibe bırakarak oynamayı planladık

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

5 Şubat 2023 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Topu rakibe bırakarak oynamayı planladık
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

Rakibi sahanın kenarında oynamaya mecbur bıraktıklarını anlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Değerlendirmemiz gereken hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. Cuma sabahı İstanbul'a vardık. Cumartesi ter antrenmanıyla yürüyerek çalışmamızı tamamladık. Takım yorgundu, girenler bize enerji kattı. Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor. Bizim için BAY arası olacak. Sivas maçına güçlü şekilde hazırlanacağız. Moral kazandık ve kendimize güvenimiz geldi."

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