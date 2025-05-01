Fatih Tekke, Trabzon'da kendini buldu

Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş'in ardından başlayan Fatih Tekke, bordo-mavililerle önemli bir çıkışa imza attı. Karadeniz ekibi, bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan Tekke, teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcına imza attı. Fatih Tekke'nin, yuvaya dönmesi teknik adamlık kariyerine de önemli bir etken oldu.

KUPADA FİNAL

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ve Göztepe'yi geçerek adını finale yazdırdı. Tekke, futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili takımın başında ulaşma şansına çok yaklaştı.

Tekke; Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13 ve 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 2023-2024 sezonunda 1.44 ve 2024-2025 sezonunda da 0.91 puan ortalaması tutturdu.