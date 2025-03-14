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Spor

Fatih Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına 300 günlük hasrete son vermek için çıkıyor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo mavili takımla ilk maçına çıkıyor. Tekke ayrıca, Başakşehir deplasmanından galibiyet elde ederek 300 günlük hasrete son vermenin hesaplarını yapıyor.

AA14 Mart 2025 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Fatih Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına 300 günlük hasrete son vermek için çıkıyor
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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