Fatih Tekke: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi finali hayalim var

Trabzonspor'un eski oyuncuları Fatih Tekke ve Metin Aktaş, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başarıya ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Fatih Tekke, "Hayalleriniz olsun ama 'ben şu olacağım' diye değil. 'Ben çok çalışacağım, çok öğreneceğim, çok dinleyeceğim' olmalı. Bilgiye her zaman ihtiyacınız var" dedi.

Trabzonlu olmanın ayrıcalıkları bulunduğunu belirten Tekke, "Trabzonlu olmak ülkenin her yerinde ön önde olmaktır. Bunlar da sizlerle olacaktır. Hocalarınızı iyi dinleyin. Bu hayatta mutlu olmak istiyorsanız başkalarını da mutlu etmek ve huzurlu etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Kupası'nı Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir çocuk olarak kaldırdığını belirten Fatih Tekke, "Trabzonlu bir çocuk olarak o kupayı kaldırdım. Sizler gibi biriydim ben. Yolda Trabzonsporlu bir oyuncuyu gördüğümüzde veya o gördü ben göremedim diye canım sıkılıyordu. Trabzonsporlu bir oyuncu göreceğiz. Şimdi telefonlardan görüyorsunuz ama bunlardan kurtulun. Ne kadar bu telefonlardan kendinizi kurtarırsanız UEFA Kupası alma şansınız var" diye konuştu.

Fatih Tekke, teknik direktör olarak bir gün Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynama hayali olduğunu belirterek, "Bu hayalim her zaman var. Kimse hayal etmese de ben hayal ediyorum. Benim için çok önemli ve değerli. Nasipse bir gün o da olur" dedi.