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Spor

Fatih Tekke, Trabzonspor ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

IHA11 Mart 2025 Salı 19:52 - Güncelleme:
Fatih Tekke, Trabzonspor ilk antrenmanına çıktı
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından ise bordo-mavililerde yıllar sonra bir ilk yaşanmış olacak. Karadeniz ekibinin 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.

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