Fatih Tekke: Trabzonspor olarak kupayı çok arzu ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Rakibin maça gençlerle çıkmasına değinen Tekke, "Rakibimiz lig maçını düşünerek gençlerle oynuyor. Bu tür maçlarda gençlere karşı oynamanın dezavantajı var. Kendilerini göstermek için çok ciddi ve sert savunma yapacaklar. Bu hocaların hoşuna gitmeyen maçlardır. Biz Trabzonspor olarak kupayı çok arzu ediyoruz. Buraya kadar geldik, kazanarak finale çıkmak istiyoruz." dedi.