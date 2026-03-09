İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,074
  • EURO
    51,1846
  • ALTIN
    7236.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: Tüm oyun senaryolarına çalıştık ama...
Spor

Fatih Tekke: Tüm oyun senaryolarına çalıştık ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçının zor geçeceğini belirterek rakiplerinin düşme hattı nedeniyle yüksek motivasyonla sahaya çıkacağını söyledi. Tekke, oyun kontrolünü ele alıp erken gol bulmaları halinde avantaj yakalayacaklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 19:39 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Tüm oyun senaryolarına çalıştık ama...
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zecorner Kayserispor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sakatlıklara değinen Tekke ayrıca rakip hakkında, "Yeni bir teknik adam ve ikinci maçı... Trabzonspor'la evlerinde oynuyorlar ve düşme hattının etrafındalar. Dolayısıyla bugünkü reaksiyonları onlar için değerli. Ligdeki her maç çok zor oluyor. Biz olabilecek tüm oyun senaryolarına çalıştık ama bu tip maçların zorluğu yüksek oluyor çünkü buradan kazanacakları puan ve puanlar çok önemli. Oyun kontrolünü tutup golü erken bulursak bizim için avantajlı olur." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.