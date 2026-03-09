Fatih Tekke: Tüm oyun senaryolarına çalıştık ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zecorner Kayserispor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sakatlıklara değinen Tekke ayrıca rakip hakkında, "Yeni bir teknik adam ve ikinci maçı... Trabzonspor'la evlerinde oynuyorlar ve düşme hattının etrafındalar. Dolayısıyla bugünkü reaksiyonları onlar için değerli. Ligdeki her maç çok zor oluyor. Biz olabilecek tüm oyun senaryolarına çalıştık ama bu tip maçların zorluğu yüksek oluyor çünkü buradan kazanacakları puan ve puanlar çok önemli. Oyun kontrolünü tutup golü erken bulursak bizim için avantajlı olur." dedi.