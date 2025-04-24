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Spor

Fatih Tekke: Umarım finale çıkan takım biz oluruz

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Umarım finale çıkan takım biz oluruz
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor bir maç. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. 2. Top ve özellikle ön alan baskısı ile topu kazanıp gol atmak isteyen bir takım. Dinamik ve fiziksel özellikleri ön planda takım. Bizde topun peşine koşarak değil, topa sahip olarak oynamalıyız. Buna çalıştık. Geçen hafta bile buna çalıştık. Oyuncularımın bu maça hazır olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir maç, ama zorda bir maç. Umarım 90 dakikada finale çıkan takım biz oluruz".

"Onların da dün maçı vardı. Alt yapı koordinatörümüz Güngör Ağabeyden ricada bulunduk. U19 takımımızın yarın çok önemli maçı var. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Yedek kulübemiz zengin gözükmüyor. 3 tane genç oyuncularımız var. İnşallah onların nasibine buradan güzel oyun ve galibiyetle finale çıkarız."

"Şunu söylemek lazım. Topa sahip olmamız lazım. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Özellikle topa sahip olurken kaybettikten sonra topu kazanacağımız süre bizim için çok önemi. Çünkü kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan bir takım. İyi hazırladığımızı düşünüyorum. Kupayı çok istiyoruz. Avantajımız evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla beraber bu süreci inşallah atlatmak istiyoruz."

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