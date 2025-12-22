Fatih Tekke: Umarım saha içinde sakatlık olmaz

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

"Öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, beşinci yılı. Beklentim, modum, isteğim: Umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç. Ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet. Oyuncularıma güvenim sonsuz."