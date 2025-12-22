İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Fatih Tekke: Umarım saha içinde sakatlık olmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçı öncesi yaptığı açıklamada galibiyet hedeflediklerini vurgulayarak, “Zor ve eksik yakalandığımız bir maç ama oyuncularıma güvenim sonsuz” dedi.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 19:39 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

"Öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, beşinci yılı. Beklentim, modum, isteğim: Umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç. Ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet. Oyuncularıma güvenim sonsuz."

