Fatih Tekke: Umarım sakatlık olmadan ligi galibiyetle bitiririz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kritik açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası finaline dikkat çeken Tekke, "Cuma günü bizim için hedef maçımız var. Bugün yapabileceğimiz tüm rotasyonu yaptık. Kadromuzun durumu zaten malum... Sahada dinlenmesi gereken birkaç oyuncu var fakat bizimle antrenman yapan gençlerin uzun süre sakat olması, diğer altyapıdan sayı doldurmak için kullandığımız oyuncular kadrodalar. Umarım sakatlık olmadan ligi galibiyetle bitiririz. İkinci yarıda genç oyunculara şans vereceğiz." dedi.