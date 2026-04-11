Fatih Tekke: Üzücü bir maç oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik." dedi.

Bordo-mavili teknik adam, "Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok." sözlerini sarf etti.