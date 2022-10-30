Fatih Tekke: Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sergiledikleri mücadelenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "İki yarıyı da farklı yorumlamak lazım. Bizim açımızdan oyuncularımızın performansından memnunum çünkü 2 antrenmanla bu kadar. 90 dakika boyunca ön alanda baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz 5 golde de ciddi hatalarımız vardı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda köşe vuruşu kullanmadığını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

Fenerbahçe'nin ciddi oyuncularının olduğunu maç öncesinde de söyledim. Hata yapınca cezalandırılırsınız. Atılan 5 gol gayet doğal. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok. Bizim için en azından oyuncuların istek ve arzusu olumlu. Bireysel basit hatalar olumsuz ama bu ligde kalmak için ekip olarak düşüncemiz, topa sahip olarak oynamamız gerektiği. Bunun da riskleri var. Fenerbahçe'yi tebrik ederim.

Fenerbahçe'yi savunmada beklemenin doğru olmayacağına inandığını aktaran Tekke, "Biz Fenerbahçe'yi bekleyemezdik. Ön alan baskısı yaptık. Kazandığımız toplarla kenarlardan oynamayı hedeflemiştik ama çok mümkün olmadı. Maçın genelinde baktığınızda oynamaya ve topa sahip olmaya çalıştık. Büyük takımlara otobüs çekebilirsiniz ama oyuncu kalitesi var." diyerek sözlerini tamamladı.