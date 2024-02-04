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Spor

Fatih Tekke: Yeniden bir seri yakalamamız lazım

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu fakat bundan sonraki sürecin daha zor olduğunu söyleyerek, “Yeniden bir seri yakalamamız lazım” dedi.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Yeniden bir seri yakalamamız lazım
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı istediklerinin altında bir futbol oynadıklarını söyleyen Tekke, "İkinci yarıda ön alan baskımızı ve formatımızı değiştirdik. Yerleşik savunmaya karşı bu kadar pozisyona girip, böyle bir sonuçla ayrılmak üzücü. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki performanstan dolayı tebrik ederim. Çalışmamıza rağmen kolay goller yedik. Bu konuda çalışmaya devam etmemiz gerek. Lima'nın sakatlığı ciddi görünüyor. Bana göre hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Üzgünüm ama bundan sonraki periyodumuz daha zor. Yeniden bir seri yakalamamız lazım. Her geçen gün daha zorlaşıyor, takımlar güçleniyor. Oyunumuzun üzerine katarak ilerliyoruz. Umarım hak ettiğimiz şekilde lige devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER İLK YARIDAN DAHA GÜÇLÜ"

Ligin geri kalanında ligde kalmak için neler yapacakları sorulması üzerine ise Tekke, "Kaybettiğimiz puanlar var. Berabere bitirilen maçlar var. Yönetenlerden de şikayetçi olduğumuz maçlar oynadık. Transferde bazı alternatiflerimiz var. Umarım onları iyi değerlendiririz. Değerlendiremezsek de oyuncu grubuma sonuna kadar güveniyorum. Kalan 14 maçımızda aynı puan ortalamasını yakalarsak rahat oluruz. Ancak kolay görünmüyor. Rakipler ilk yarıdan daha güçlü" diye yanıtladı.

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