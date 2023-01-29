Fatih Tekke: Yine duran toptan gol yedik

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Bence iyi bir oyundu. İkinci yarıda basit top kaybı sonrasında frikikten cezalandırıldık. Sonra oyun ortada giderken, basit goller yeme alışkanlığımız devam etti. Oynan oyundan memnunum. İstediğimiz ana kadar götüremedik. Bireysel hatalar oldu. Bunlar oyun içinde var ama daha dikkatli olmak lazım. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü yine zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var. Bunlara odaklanmamız lazım. Bir tanesi buydu. Bence bunu elimizden kazırdık, üzgünüz" diye konuştu.

İlk yarı ve ikinci yarı arasında çok fark olduğunu düşünmediğini söyleyen Tekke, "İlk yarı ve ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık. İkinci yarıda set hücumunu rahatlıkla yapacağımız anları yakaladığımızda basit top kaybı ve sonucunda yetenekli bir oyuncunun frikikten attığı golü yedik. Yine duran toptan gol yedik. Risk aldık. Ethemi'nin sakatlığı vardı. O da çıkınca sıkıntı hücum gücümüz azaldı" şeklinde konuştu.

Yeni transfer Emeka Eze'den beklentileri olduğunu ifade eden Fatih Tekke, "Oynadığımız son 3 maçta bazı bölümler haricinde henüz istediğimizi almış değiliz. Daha kompakt oynamasını bekliyorum. Bir üst ligde ön plana çıkabilmeniz için çok daha fazla şeye ihtiyacınız var. Eksiklerimiz var ama bunu kapatmak için kompakt oynamamız lazım. Genel anlamda oyundan memnundum. Rakip çok iyi bir takım. Set hücumu yapan bir takım ama bugün bunu çok fazla yaptırmadık. Oyun istediğiniz gibi gittiği anlar da bile skor istediğimiz gibi gitmedi. Bugün için üzgünüm, perşembe gününe bakmamız lazım" açıklamasında bulundu.