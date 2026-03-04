İSTANBUL 14°C / 2°C
Fatih Tekke yönetiminde tam yol ileri! Trabzonspor kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun son haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Bordo mavili ekibin gollerini Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu ve Ozan Tufan kaydetti. İşte detaylar...

Umut, 44'te karşı karşıya pozisyonda kaçırdı.

64'te de Okay sakatlandı, Oulai oyuna girdi.

Lovik ısınmada sakatlandı Mustafa Eskihellaç başladı.

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor buna rağmen dişli rakibine karşı rotasyon yaptı. İlk 5 dakika Başakşehir zorladı ama 6'da kornerde Augusto kafayı kullandı. İlk devrede topun hakimi Trabzonspor'du. Hem ev sahibi hem Karadeniz ekibi net fırsatlar buldu. Umut Nayir'ın devre sonundaki pozisyonda başarılı olsa takımını soyunma odasına 2-0'la götürecekti. İkinci devreye Başakşehir çok coşkulu girdi. 46'da Costa, 66'da Brnic attı ve maç 2-1'e geldi. 69'da Eskihellaç kabustan uyandırdı, Trabzon'u yeniden maça ortak etti. Maçı doğru okuyan Tekke, değişiklikleriyle rakibin sistemini kırdı. 79'da Ba'nın kızarmasıyla Şehir iyice dağıldı. 84'te Onuachu şovla gol attı. 85'te Ozan doğru yerdeydi ve şansla da olsa işi bitirdi.

