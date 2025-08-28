İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fatih Tekke yuvasında kendini buldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıca imza attı.

IHA28 Ağustos 2025 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Fatih Tekke yuvasında kendini buldu
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı ve Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Teknik Direktör Fatih Tekke, Karadeniz ekibiyle Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 2.00 puan ortalaması elde eden genç teknik adam, antrenörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar arasındaki en iyi derecesini elde etti.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde en iyi sezon başlangıcını efsanesi olduğu bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçerek 3'te 3 yaptı. Tekke, bordo-mavili takım ile ligde bu sezon çıktığı maçlarda etkili bir görüntü sergiledi.

