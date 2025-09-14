Fatih Tekke: Zor bir maç bizi bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Tekke, yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekerek, "Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim. Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik, transferde de istediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI VAR"

Rakip Fenerbahçe'yi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu. Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

"GÜÇLÜ RAKİPLER VAR"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro maliyetleriyle fark yarattığını vurgulayan Tekke, "Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca bizden daha güçlüler. Beşiktaş'ı da buna katabilirim. Eksik bölgelerimizdeki açığı devre arasına kadar kapatabilirsek yarışta kalmaya devam ederiz. Ama kolay bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI 2-3 BÖLÜMDE DÜŞÜNDÜM"

Tekke, stratejilerine de değinerek, "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm. Umarım o bölümleri hatasız geçeriz. Anlarda başarılı olur ve buradan istediğimizi alıp döneriz." diye konuştu.