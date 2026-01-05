Fatih Tekke: Zor bir maç

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları:

Fatih Tekke: "Hazırlanmamız gereken şekilde hazırlandık. Zor bir maç. Taktik, formasyon, konumlanmak... Bugün konumlanmakta biraz farkımız olacak.

Bizim açımızdan zor ama Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan her oyuncunun şunu biliyor olması gerekiyor; her maçı kazanmaya oynamanız gerekiyor.

Maç sonunda başımız dik buradan ayrılmamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapacak Trabzonspor. Eksiklerimiz var ama onlara yapacak bir şeyimiz yok.

Cesurca... Cesurca, üçüncüsü de sakat oyuncu vermeden maçı bitirebilmek."

"Her oyuncu zor anlar olacak ama biz takım olarak... Antrenmanda tekrar ettiğimiz, çalıştığımız ve bunda ısrar etmemiz gereken şekiller var bunları deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz ama skor ne olursa olsun, oyuncular buradan başı dik ayrılmalı. Benim temennim bu."

"Sikan, Nwakaeme, Cihan, Salih bunların hepsi oynayabilir. Şans verebiliriz. Kim oynarsa oynasın, kaç dakika oynarsa oynasın, anlar ne olursa olsun, beraber hareket eden, başı dik, oyuncular cesur... Umarım karşılığını alırız. Kolay mı değil."