İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0423
  • EURO
    50,4753
  • ALTIN
    6151.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Tekke: Zor bir maç

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 20:14 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Zor bir maç
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları:

Fatih Tekke: "Hazırlanmamız gereken şekilde hazırlandık. Zor bir maç. Taktik, formasyon, konumlanmak... Bugün konumlanmakta biraz farkımız olacak.

Bizim açımızdan zor ama Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan her oyuncunun şunu biliyor olması gerekiyor; her maçı kazanmaya oynamanız gerekiyor.

Maç sonunda başımız dik buradan ayrılmamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapacak Trabzonspor. Eksiklerimiz var ama onlara yapacak bir şeyimiz yok.

Cesurca... Cesurca, üçüncüsü de sakat oyuncu vermeden maçı bitirebilmek."

"Her oyuncu zor anlar olacak ama biz takım olarak... Antrenmanda tekrar ettiğimiz, çalıştığımız ve bunda ısrar etmemiz gereken şekiller var bunları deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz ama skor ne olursa olsun, oyuncular buradan başı dik ayrılmalı. Benim temennim bu."

"Sikan, Nwakaeme, Cihan, Salih bunların hepsi oynayabilir. Şans verebiliriz. Kim oynarsa oynasın, kaç dakika oynarsa oynasın, anlar ne olursa olsun, beraber hareket eden, başı dik, oyuncular cesur... Umarım karşılığını alırız. Kolay mı değil."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.