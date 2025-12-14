Fatih Tekke: Zor maç, kritik maç

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ZOR MAÇ, KRİTİK MAÇ"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok, Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı, bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı yaratacak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En endişe ettiğim taraf kornerler. Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz."

Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım." dedi.

"KAZANACAĞIMIZ ŞEYLER VAR"

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇLARINDAN ZOR"

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken deneyimli hoca, "Muçi özelinde, Serdar'a da söyledim, bu tip maçlarda kötü oynamak normal. Bizim duyguyu yansıtmamız lazım. İnsanların beklentisi bu. Çok iyi yere getirdik. Hak edilmiş bir ihtimal var. Hak edilmiş ihtimalin duyguyla beraber olması gerekiyor. Neticesinde oyun bu, karşımızda da Beşiktaş var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de oynadık ama bu maç daha zor." sözlerini sarf etti.