Fatih Tekke'den Başakşehir maçında tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.
MUÇİ, 2 HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da Ernest Muçi, 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.
En son ligin 27. haftasında ikas Eyüpspor maçında forma giydikten sonra sakatlanan bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor maçının ardından kadroya alınarak yedek kulübesinde oturdu.