Spor

Fatih Tekke'den beraberlik yorumu: Hak ettiğimiz üç puanı alamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçında 3 puanı hak ettiklerini ancak değerli 2 puan kaybettiklerini söyledi. Tekke, sakatlık ve eksiklere rağmen mücadeleye devam etmek zorunda olduklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den beraberlik yorumu: Hak ettiğimiz üç puanı alamadık
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

"Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarının tamamında ise daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bir penaltıdan gol bulduk, bir penaltıdan da yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı alamadık ve çok değerli iki puan kaybettik."

"ANTALYASPOR'U YENMELİYDİK"

"Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm."

"SORUNLARIMIZ BELLİ"

"Kasığım sakat ama oynamadığım için üzülecek bir durum değil. Zubkov'un kalçasında sıkıntı vardı. Problemlerimiz, sorunlarımız belli; devam etmek durumundayız."

