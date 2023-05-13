Fatih Tekke'den Fenerbahçe itirafı!

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla ile ilgili BeIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU OLMAYAN BİR TABLO VARDI"

"Başlangıç itibariyle çok olumlu olmayan bir tablo vardı. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. 10-12 haftadır oyunumuzu da geliştirince tabela da geldi ve daha güvenli oynamaya başladık. Normalde topa sahip olma sistemiyle oynayan bir teknik adamım ama burada takım savunmasını çok iyi yaptık. İyi oynayıp da kazanamadığımız birçok maç var. Karagümrük ve Ankaragücü maçlarımız vardı. Bana göre en iyi oynadığımız maçlardı ama kazanmayı başaramadık. Fenerbahçe maçında çok ciddi bir performans gösterdik. Öyle bir ambiyansta puan almak çok önemli. Futbolcuları kutlamak lazım."

FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

"Biz ne yapıyoruz, iyi savunmaya çalışıyoruz. Savunduğumuzda hızlı hücuma çıkmaya çalışıyoruz. O gün onlar tuttu, o pozisyonlar gol oldu. Olmayabilirdi de ama Fenerbahçe'nin bize attığı 3 pozisyonda da olmaması gereken goller. Çok ciddi hatalar var."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI



"En beğendiğim golcü oyuncu tartışmasız Mauro Icardi."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI



"Fenerbahçe gibi bir takım içinde forma şansı bulması iyi oynaması çok önemli. Hızıyla ilgili biraz gelişim sağlarsa onun için çok daha iyi olur."

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

İstanbulspor'da 3. dönemim. Bunu arkadaş sohbetlerinde anlatıyorum. Bu takımın bize verdiği büyük katkı var. Burası bir üniversite gibi. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir düşünce yapım var. Dünyada belki hiç denenmemiş 1-2 şeyi denemişliğim var. Antrenörlük benim sevdiğim bir meslek. İstanbulspor sezon başında ilk düşme adayı olarak gösteriliyordu. Bizden önceki teknik adamın katkıları var. Bizden sonra bir ivme yakalandı. Yeni oyuncular geldi ve onlar da büyük katkı sağladı. Sonuçları alınca yaptığımız şeyler değerli oldu.

"DEĞERLİ OLMAK İSTERİM"

"Fatih Tekke olarak önemli değil, değerli olmak isterim. Biz işimizi çok ciddi yapıyoruz. Anlaştığım çoğu yere neden ben diye soruyorum. Ben çok iyi bir teknik direktör olma adayıyım. Bunun için çok çalışıyorum. Allah nasip ederse 60'lı yaşlarda bu işi bırakacağımı söylerim hep. Trabzonspor ile yollarımız bir türlü kesişmiyor. Bunun sebebi benimle kaynaklı değil. Yeni bir yönetim ve hoca var. Onlara da başarı diliyorum. Trabzonspor bana 'gel' dediğinde neden ben diye sorarım. Kalben zaten hayır deme şansımız yok. Her anımda ciddi ve disiplinli olmaya çalışan biriyim."

STEFAN KUNTZ SÖZLERİ

"Milli Takım'ın kapasitesi iyi ama sonuçlar kötü geliyor. Stefan Kuntz benim çok takip ettiğim bir teknik adam profili çizmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Tanımıyorum adamı."

GALATASARAY MAÇI

"Galatasaray'ı dün de seyrettik. Genelde aynı tarz oynamaya çalışan, yetenekli, çok iyi uyumu olan bir takım. Galatasaray'dan puan ve puanlar almamız çok özel bir şey olacak. Bunun için ne yapabiliriz? Fenerbahçe maçında da söylediğim şey, oyuncu profilleriniz uygun olsa bana göre topa sahip olmanız lazım. Pas oyunu oynamanız lazım, bence Galatasaray'ın en büyük problemi. Yaptıkları çok ciddi düzenli olmayan baskı, aynı şekilde yaptıkları yine çok cesurca hücumları var. Bazen 2-1-7 gibi. "

"3 PLANLA HAZIRLANIYORUZ"

"Oradaki oyuncular da iyi oyuncular. Buna 3 planla hazırlanıyoruz. Çok zor, kolay değil. Ama onları da şaşırtmamız lazım. Onların istemediği tarzda oyunu getirmemiz lazım. Fenerbahçe maçında da söyledim, en kötüsünü düşünerek de oyunu son bölüme taşıyabilmek, geride olsanız da sonrasında ona ait plan, belki son 1-2 dakikanın planı gibi... Kolay gözükmüyor ama şunu oyuncularım biliyor; Galatasaray'dan alacağımız 1 puan ya da 3 puan bizim ligde kalma umudumuzu çok arttıracak. Galatasaray maçı çok zor bir maç. Ama onlar için de kolay olacağını düşünmüyorum ben."