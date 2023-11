Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres gazetesine konuştu. Son olarak İstanbulspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Tekke, Trabzonspor hayaline, kariyer planına ve Türk futboluna yönelik birçok soruya samimi cevaplar verdi.

"BANA 'ŞUCU BUCU' DİYORLAR!"

Trabzonspor'da bir teknik direktör değişimi yaşandığı zaman isminin Bordo-Mavili kulüp ile anılmasına rağmen bazı kesim tarafından 'Bir gün mutlaka ama şu anda zamanı değil' şeklindeki yorumlara cevap veren Tekke şu ifadeleri kullandı: "Bu cümleyi kuranlar 'onu sevmiyorum' diyordur belki de. Çok da önemli değil aslında. Bu Fatih Tekke'nin gelip gelmeme meselesi değil. Trabzonspor'un teknik adamı olacak bir insandaki aradığınız parametreler Fatih Tekke'de varsa Fatih Tekke olmalı. Yoksa Ahmet'te varsa Ahmet olmalı. Benimle ilgili aslında bildiğimiz ama anlayamadığım, anlamakta da hiç çaba göstermediğim yanlış bilgiye sahip veya kafasının arkasında soru işaretleri olan insanların genelde yönetici pozisyonunda olduğundan belki olumsuz düşünceleri olabilir. Benim için çoğu yerde içerisinde akademisyen arkadaşlarım da var, 'sen agresif davranırdın' gibi ifadeler kullanıyorlar. Ben de 'sandığınız gibi bir insan değilim' diyorum. Şimdi zanlar üzerine bir Fatih Tekke düşüncesi var. Şucu bucu diyorlar, bir başkası namaz kılıyor diyor. Ben 7 yaşında neysem şu anda da böyleyim. Eksiklerim vardır elbet. Her gün kendimi geliştirmek için çaba sarf ediyorum. Aman Trabzonspor beni hoca olarak tercih etsin diye ne düşüncem ne de niyetim var. Ben teknik adamlık yapmak istiyorum hedefimi zaten söylemiştim."

"İYİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYAN BENİ BULSUN"

"Trabzonspor'da olursa bu beni çok mutlu eder ve Trabzonsporlu olduğumu her zaman her daim söylüyorum. İyi bir teknik adam nasıl olmalıdır sorusuna cevap verdiğinizde Allah'a sığınırım, bir şekilde beni bulmanız gerekiyor. Hiçbir şey olmasa dahi Trabzonspor açısından demiyorum görüş konuşma sohbet etmemiz gerekiyor. Bunu söylediğim için de kimse yanlış anlamasın."

"BENİM BİR KORKUM VAR, O DA ALLAH'A"

Tekke, "Trabzonspor'a bir gün geldiğin zaman başarısız olma korkun olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Benim hayatta korkularım çok net ve bellidir. Korkuyu tanımlamam da nettir. Allah'a karşı bir korkumuz var onun haricinde tedirgin olduğun, endişeli olduğun anlar her an olabilir. Trabzonspor değil, oynadığın herhangi bir hala saha maçında da yenilme endişesi duyabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Kuracağım ekibimle beraber şuan her işin altından kalkabilecek seviyedeyiz diye düşünüyorum."

"AVCI 3 GÜNDE 3 AYDA İŞLERİ YOLUNA KOYAMAZ"

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi yorumlayan Fatih Tekke, "Özellikle Alanya maçının ilk yarısını ben çok beğendim. Bir teknik adamın dokunuşunun 3-4 günde en fazla bu olabilir. Takım savunması gayet düzenli yapmaya çalıştı. Oyunu teknik adamlar kurgularken gazla mı çalışıyor. Bu takım bir organizasyonla mı çalışıyor? Gazla çalıştırdığı zaman bu ülkede gidebilir. Çok böyle giden de var. Ama organizasyonla yapmaya çalıştığınızda bu bir plan içermesi gerekiyor. Bunun içinde açık ve net benim açımdan süreye ihtiyaç var. Abdullah Avcı şampiyon teknik adam olarak gelmiş. 3 günde 3 ayda işleri yoluna koyması mümkün değil. O nedenle gerekli sabır kendisine gösterilmeli." dedi.

"F.BAHÇE İLE G.SARAY'I GEÇME ŞANSIN YOK!"

Fatih Tekke, Trabzonspor'un kadro kalitesini ve zirve ile aradaki puan farkını ise şöyle değerlendirdi: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı böyle giderse geçebilme şansımız var mı? Yok. Ciddi performans sergiliyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray takımının kadro kalitesiyle, Trabzonspor'un bu seneki kadro kalitesi arasında çok büyük farklar var. O zaman başka bir şey planlamak lazım. Abdullah Avcı her şeyin farkında ve ona göre oyun planlamasını yapıyor. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında çok farklı bir takım ortaya çıkaracaktır. Fakat gelecek sezonun kadro yapılanmasını da şimdiden yapması lazım."

"DOĞAN, GERÇEK BİR TRABZONSPORLU"

- Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Başkan Ertuğrul Doğan için gerçek bir Trabzonsporlu diyebiliriz. Ben kendisiyle yüz yüze hiç oturup konuşmadım, sadece şampiyon olduktan sonra kendisini telefonla aradım. Yönetimindeki tanıdığım arkadaşlar, abiler vardı onları ve hocayı da aramıştım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla özellikle başkan olmadan önce çok ciddi fedakarlık yapan, bu sene ekonomik olarak çok ciddi fedakarlık yapan biri pozisyonunda. Trabzonspor'da başkanlık yapmak da kolay bir şey değil, çok zor. Ben teknik adam olarak işin zorluğundan bahsettim, bunu bu zorluklar içerisine kat, yönetimsel de kat, tüm yük başkanın omuzlarının üzerinde. Doğru, çalışkan ve bilgili insanlarla yol alınması çok önemli. Başkan Doğan'da ekibini bu çatı altında kurdu ve yol alıyor. Çünkü bu iş öyle herkesin 'ben de biliyorum' diyebileceği bir şey değil. Mesela teknik adamlık veya oyuncu... Burada güveneceği kişiyi, doğru insanı bulup ona güvenmeli. Onunla da sabırlı bir şekilde devam etmeli. Şu ana kadar sadece belki Abdullah hocanın ayrılışından sonra o da belki aynı şeyi söylemiş olabilir. Başkan Doğan'ı iyi bir Trabzonsporlu, Trabzonspor'u düşünen onun için çaba harcayan emek harcayan biri diye tanımlayabilirim."

"VAR OLSA İKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ VARDI"

- Fatih Tekke'nin parmakla gösterildiği hatta Türkiye'nin en iyisi olarak gösterildiği bir dönemde Trabzonspor Kaptanı olarak Lig kupasını kaldıramaması içinde bir ukde olarak kaldı mı? Bunun hüznünü yaşadınız mı?

"Evet yaşadık. VAR olsaydı bugün biz daha fazla şampiyon olacaktık diyebilirim. 94-95, bazıları 95-96 diyor. Fenerbahçe'ye yenildiğimiz maç. Sonrasında benim dönemimde bana sorsan kadro belki de şampiyonluğa oynayacak kadro değildi ama 2003-2004, 2004-2005 arka arkaya iki sene. Orada da VAR sistemi olsa şampiyonluk elde edebilirdik. Trabzonlu olmanın bu ülkedeki zorluğunu biz her türlü yaşadık. Kendi şehrimizde mahallemizden başlıyor, normalde bu giderek hafiflemesi gerekirken, bizim Trabzonlu oyuncularda bu giderek ülke futbolundan milli takımlara, Avrupa'ya giderek baskı artıyor. Diğer İstanbul'da oynayan oyuncular için asla böyle bir şey söyleyemem. Orada daha rahat halka genişledikçe rahatlama oluyor. Biz de sıktıkça sıkıyoruz oradan çıkabilmek kolay bir şey değil."

"AVRUPA'DA HOCA OLSAM KİMSEYİ GÖTÜRMEM"

- Avrupa'da önemli bir takım çalıştırırsan şu anda Trabzonspor'dan yanında kimi götürürsün?

"Avrupa'da iyi bir takım çalıştırırsam Trabzonspor değil Türkiye'den hiç kimseyi almam... Kimi alabilirim ki. Ama yine de isim söylemem gerekirse Galatasaray'dan yabancı olarak belki Torreira'yı alabilirim. Yerli oyuncu olarak Kerem olabilir, Ferdi olur. Trabzonspor'dan Uğurcan olur ama ayaklarını daha iyi kullanması lazım. Uğurcan'ın şampiyon olduğumuz dönemdeki performansını, Uğurcan istese de bir daha sergileyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dünyada böyle bir örnek yok. Muhteşem ötesi bir şey. Bırakın da o çocuk bazen kötü oynasın ya ne olur. Şuan toparladı ve iyi oynamaya başladı. Allah nasip ederse inşallah uluslararası liglerde ve milli takımlarda çok iyi oynarsa istediği değeri bulacaktır."

"ICARDI BENDEN AŞAĞIDA KALIR"

- Icardi mi Fatih Tekke mi?

"Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabii ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu."

"BOY OLSA BAMBAŞKA OLURDU"

"Orada Torreira var Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Muslera var o da çok özel bir oyuncu"

"Fenerbahçe'den Tadic ve Ferdi var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi."



"TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK ÇOK İSTERDİM"

- Zenit ile UEFA kupasını kaldırdın Trabzonspor'da da lig kupasını kaldırsaydın hangisi senin için çok değerli olurdu?

"UEFA Kupası kazanmak, Süper Kupa kazanmak bir futbolcu için çok değerli şeyler. Ama Trabzonspor'da şampiyonluk kupası kaldırmak çok isterdim. Eğer kaldırmış olsaydım, Allah razı olsun herkes bizi efsane olarak görüyor ama o farkı da açabilirim."