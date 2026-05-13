13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
  • Fatih Tekke'den ilk 11'de 2 değişiklik
Spor

Fatih Tekke'den ilk 11'de 2 değişiklik

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısına Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklikle çıktı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Nijeryalı milli golcü Paul Onuachu, ilk 11'e dönerken Umut Nayir yedek soyundu.

Bordo-mavili takımda Ozan Tufan'ın yerine ise ilk 11'de Wagner Pina görev yaptı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası mücadelesine Andre Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme ve Onuachu'dan oluşan 11 ile başladı.

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Stefan Savic, Umut Nayir, Taha Emre İnce ve Felipe Augusto ise yedek kulübesinde yer aldı.

