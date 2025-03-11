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Spor

Fatih Tekke'den Trabzon'da ilk açıklama ''Bu süreci berabere atlatacağız''

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke şehre geldi. Başarılı çalıştırıcı ilk açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 13:26 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den Trabzon'da ilk açıklama ''Bu süreci berabere atlatacağız''
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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı.

Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

"KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK"

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI 14:45'TE

Bordo Mavili kulüp, Fatih Tekke'nin 14:45'te basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

İşte o açıklama:

"Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, bugün saat 14.45'te Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.

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