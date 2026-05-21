Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

FATİH TEKKE: OYUNCULARIM BUNU HAK ETTİ

Fatih Tekke, "Konyaspor'u da tebrik etmek lazım, güçlü ekipleri eleyerek buraya geldiler. Ayrıca çok net söyleyeyim, takımda 14 aydır hiç görmediğimiz bir istek ve coşku var. Biz bu kupayı çok istiyoruz, oyuncularım bunu hak etti" ifadelerini kullandı.

"UMARIM HAKEM KONUŞULMAZ"

Başarılı teknik adam, "Oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia bu kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü halimizle sahada olacağız. Yarın umarım kazasız, belasız sakatlıksız, herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur. Finalin Antalya'da olması çok mühim değil. Önemli olan sahanın ve hakem yönetiminin iyi olması" dedi.

Tekke, "Trabzonspor'da ortada kupa varken alamazsanız başarısız olursunuz. Kupayı alırsak başardık evet ama kazanamazsak rakibi tebrik edeceğiz ve sonunda oturup durumu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

İLHAN PALUT: BURAYA GELMİŞKEN KAZANMAK İSTİYORUZ

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Umuyorum ki güzel bir final olur. Trabzonspor ve Konyaspor gibi takımlar sahaya büyük mücadele koyar. Bütün umudumuz, inşallah kupayı bizim kazanmamızdır" ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, "Bu finali oynayacak olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Her final oynayacak takım gibi buraya gelmişken kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi taçlandırmak için istiyoruz. Trabzonspor bu senenin en başarılı takımlarından biri. Zamana ihtiyacı olan bir takımın nasıl başarılı olabileceğini takip ettik. Çok fazla silahları var. Güçlü bir rakip. Hazırlıklarımız tamamlandı. Nasıl oynamamız gerektiğine çalıştık. Ne sadece savunma ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. İyi mücadele etmeli ve finalin her dakikasını konsatrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.