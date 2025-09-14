Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDIK"

Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok. 5. hafta yarışın dışına itildik. 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk defa karşılaştığımız şey değil.

"ÜLKEDE FUTBOL OYNANMIYOR"

Bu benim ve ekibimle alakalı değil. Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var. Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor.

"ÇOK RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi. Bizim mücadelemiz devam edecek. Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek. Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı.

"ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANIYOR"

Allah rıza için birisi gelsin ve 'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Allah aşkına. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü. Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor.