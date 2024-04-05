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Spor

Fatih Tekke'den öğrencilerine 4 gün izin

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke öğrencilerine 4 gün izin verdi.

IHA5 Nisan 2024 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den öğrencilerine 4 gün izin
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yi mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray maçının hazırlıkları öncesi takıma 4 gün izin verdi.

Trendyol Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Corendon Alanyaspor, 31. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Alanya ekibinin Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK galibiyetinin ardından futbolculara 4 gün izin verdi. Alanyaspor, 32. haftada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına 7 Nisan Pazar günü başlayacak.

Alanya temsilcisi, 15 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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