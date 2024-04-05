Fatih Tekke'den öğrencilerine 4 gün izin

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yi mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray maçının hazırlıkları öncesi takıma 4 gün izin verdi.
Trendyol Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Corendon Alanyaspor, 31. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Alanya ekibinin Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK galibiyetinin ardından futbolculara 4 gün izin verdi. Alanyaspor, 32. haftada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına 7 Nisan Pazar günü başlayacak.
Alanya temsilcisi, 15 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.