Fatih Tekke'den Onuachu açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Paul Onuachu için konuştu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:

"OKAY AYLARDIR CİDDİ FEDAKARLIK GÖSTERİYOR"

"Son periyodun bana göre en zor maçlarından bir tanesi. Saatiyle, rakibimizin oyun şablonuyla çok zor karşılaşma ve Onuachu, Muçi ve Batagov'un olmayışı... Şu anda bizim aramızda olan Okay aylardır iğneyle bizimle beraber çok ciddi fedakarlık gösteriyor. Ona da teşekkür ederiz."

"BEKLENMEDİK ŞEYLERİN OLDUĞU BİR HAFTA GEÇİRDİK"

"Son gün Onuachu'nun sakatlanması hepimizi üzdü. Çünkü hafta boyunca çalıştığımız şeyler vardı. Bizim açımızdan zor, beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. Aslında çok da iyi çalıştık ama her şeye rağmen bu zor maçları kazanmamız gerekiyor. Kulübede ön bölge için çok alternatifimiz yok bugün. İyi çalıştık. Umarız bugün hak ederek galibiyet elde ederiz. Bu bizim için çok önemli."

"BAŞKA BİR AKSİLİK DE UMUT'UN HASTALANMASIYDI"

Fatih Tekke, "Onuachu'nun sakatlığı taktiksel anlamda ne gibi değişikliklere yol açacak" sorusu üzerine "Son antrenman olduğu için bütün her şeyimizle hazırlanmıştık. Duran top antrenmanıydı. Bir başka aksilik de iki gün önce de Umut'un hastalığı vardı. Taktiksel antrenmana çıkamamıştı. Son antrenmana çıkabildi. Dolayısıyla beklemediğimiz şeyler yaşadık ama diğer oyuncularımın elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray maçının başlangıcından sonuna kadar verdiğimiz duygunun altına düşersek bugün çok zorlanırız. O duyguyla beraber umarım Rabbim de lütfeder, zor bir maç bizi bekliyor." diyerek cevap verdi.

