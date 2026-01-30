İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fatih Tekke'den otobüs saldırısı açıklaması: Abartılacak bir durum yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım otobüsüne yönelik olayla ilgili “Büyütecek bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

30 Ocak 2026 Cuma 19:52

Trendyol Süper Lig'de 20. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke konuştu.

Tekke, "Otobüsümüze küçük bir çocuk taş attı o kadar. Büyütecek bir şey yok. Tabii çocuklara da dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir maç. Kazanmamız gereken ve oyun kontrolünü elimizde tutmamız gereken bir maç. Umut'a hayırlı olsun, camiamıza hayırlı olsun. Karakterli bir oyuncu, bu sezon da performansı yukarıda. Baniya, Cihan ve Olaigbe'nin durumları var. Ancak bazen baskı, bazen camianın beklentileri devreye giriyor. Hepsine başarılar diliyorum. Devre arasında beklemediğimiz anlar da olabiliyor. Süreç her zaman istediğimiz gibi ilerlemeyebiliyor ama bu dönemler zor oluyor. Şu an bulunduğumuz yer, hak ederek geldiğimiz bir nokta. Bu hedeflere ulaşmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

