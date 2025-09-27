Fatih Tekke'den penaltı açıklaması: Yardımcı hakeme söyledim

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke açıklamasında, "Galibiyet mutluluk verici, genel oyuna bakınca hak ettiğimiz bir maçtı. İlk yarıda bitebilirdi. İyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Enteresan bir maç oldu, futbolun böyle bir şeyi var; hemen cezalandırıyor. Son 3-4 dakikası, birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaratabilirdi."

"PENALTI DEĞİL"

"Penaltı pozisyonu tartışmaya açık, bence penaltı değil. Bunu yardımcı hakeme söyledim."

"BU HATALARI YAPMAMALARINI SAĞLAMAM LAZIM"

"Yine çok rahat 3. bölgeye gidip pozisyon yakaladık. Yine sorunumuz 3. bölge. Genç oyunculara da bir şeyler söylemek lazım. Takımım yaş itibariyle 20-25 yaş aralığında. Kadromuzun durumu belli. Bir maç, bir an değerlidir; herkesin hazır olması gerekiyor. Oyun böyle bir oyun, en ufak hatada cezalandırılıyorsunuz. Bu hataları yapmamalarını sağlamam lazım."

ONUACHU'NUN GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

"Herkesin emeğine sağlık. Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı, Felipe'nin arzusu var. Sikan, geçen hafta sakattı, bir antrenmana aldık. Her antrenmanda sevilen oyuncuların başında geliyor. Süre aldığı sürece futbolu seven birisi. Kendisiyle görüşmem olacak. Zihinsel olarak bazı şeyleri aşması gerekiyor. Zihinsel olarak belli bir aşamaya gelmesi lazım."

"ÇALIŞTIĞIMI HER ŞEY KARŞIMIZA ÇIKTI"

"Camianın beklentisi bütünleştiğinde kolay değil. Oyuncuların hata yapması gerekiyor. Az önce söylediğim gibi, hoca kovdurtabilirler. 3 puan değerli, daha iyi ve kontrollü bir oyun. Ön tarafta özellikle kenar oyuncularımın oyun içine katılmaları ve sonuçlandırmaları gerekiyor. Çalıştığımız her şey karşımıza çıktı. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı."