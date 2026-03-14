15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Fatih Tekke'den Rizespor karşısında 3 değişiklik
Spor

Fatih Tekke'den Rizespor karşısında 3 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor karşısında Kayserispor maçının ilk 11'ine göre üç değişikliğe gitti.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, savunmanın sağında Pina'yı yedek kulübesine çekerken Lovik'i, Zubkov'u da kenarda oturtarak tedavisi tamamlanan Folcarelli'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Folcarelli, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Bouchouari ve Visca, Çaykur Rizespor karşısında görev alamadı.

TARAFTAR İLGİSİ AZ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.

