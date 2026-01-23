Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİP GELME İSTEĞİ ÜST SEVİYEDEYDİ"

"Zor olacağını söyledik. Rakibimizin bölüm bölüm topa sahip olduğu anlar var ama genel anlamda top bizdeydi. İstek, arzu, Onuachu'nun bu kadar enerjik oyuna girmesi, Nwakaeme'nin pası, Zubkov'un golü inanılmaz. Galip gelme isteği üst seviyedeydi."

"YALANI GEREKÇELENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız."

"AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR"

"Başkanımız ve yönetimimiz, ben ve ekibim, izleme ekibimiz... Transferde düşünce farklılığı asla yok. Önemli olan bu riski alabilmekti ve biz bu riski aldık. Katılacak oyuncular olabilir, aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir. Belli değil. Biz 'aman bir oyuncuyu satalım' derdinde değiliz Trabzonspor olarak. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yapmamız lazım. Bu oyuncular genç oyuncular. Desteğe ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Biz iyi çalışıyoruz."

"NERESİNDEN BAKARSANIZ BAKIN BU BİR BAŞARIDIR"

Trabzonspor'da göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır" diye konuştu.

"İKİNCİLİĞİ KABUL EDEN BİR YAPIM YOK"

Transfer süreciyle ilgili olarak başkanın net açıklamalar yaptığını hatırlatan Tekke, "Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor'un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZA TEKLİF GELMESİ DE BİR DEĞERDİR"

Takımın gelişim sürecine de değinen Tekke, "Hatalarımız olabilir, oluyor da. Ekibimizle çok iyi çalışıyoruz. İstediğim ritim olmayınca oyunun detaylarını çok konuşamıyoruz. Herkesin bu değerin oluşmasında katkısı var. 23-24 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz. Herkesin niyeti çok iyi, hatalar yaşanabiliyor. Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli" açıklamasında bulundu.

"BİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ"

Nwaekeme ile ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Gol pasına baktığımızda Zubkov'u orada her oyuncu göremezdi. Nwakaeme'yi 11 aydır tanıyorum. Şampiyon olmuş kadroda yer almış. Bence efsane olmuş biri. Biz onu çok seviyoruz. Trabzonspor'un verdiği karara saygı duyduğunu her zaman söylüyor. O hepimizin kalbinde. Onu biz çok seviyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.